Праздник со слезами на глазах: как Петербург отметит День Победы в 2025 году

Основные торжества ожидаются днем.

Масштабные торжества и в Северной столице. Еще накануне вечером небо над монументом защитникам Ленинграда озарили «Лучи Победы».

Специальные прожекторы установили на двух высотках Московского проспекта — в месте, где проходил передний край обороны города. Включили праздничную подсветку и на самом высоком здании Европы — «Лахта-центре». Она будет работать еще три дня с вечера и до утра.

Но основные торжества ожидаются днем. В 14 часов на Невском стартует шествие «Бессмертного полка». Во главе колонны провезут звезду города-героя Ленинграда и пронесут копию Знамени Победы.

На ретро-автомобилях проедут ветераны Великой Отечественной войны, за ними пройдут уже современные герои специальной военной операции. Затем все понесут портреты своих дедов и прадедов. В случае чего участникам всегда помогут волонтеры и медики.