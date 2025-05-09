Праздник со слезами на глазах: как Петербург отметит День Победы в 2025 году
Шествие «Бессмертного полка» пройдет днем 9 мая в Петербурге
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Основные торжества ожидаются днем.
Масштабные торжества и в Северной столице. Еще накануне вечером небо над монументом защитникам Ленинграда озарили «Лучи Победы».
Специальные прожекторы установили на двух высотках Московского проспекта — в месте, где проходил передний край обороны города. Включили праздничную подсветку и на самом высоком здании Европы — «Лахта-центре». Она будет работать еще три дня с вечера и до утра.
Но основные торжества ожидаются днем. В 14 часов на Невском стартует шествие «Бессмертного полка». Во главе колонны провезут звезду города-героя Ленинграда и пронесут копию Знамени Победы.
На ретро-автомобилях проедут ветераны Великой Отечественной войны, за ними пройдут уже современные герои специальной военной операции. Затем все понесут портреты своих дедов и прадедов. В случае чего участникам всегда помогут волонтеры и медики.
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