«Мы офигели»: как Роза Сябитова разочаровала Гуфа

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Роза Сябитова разочаровала Гуфа

«Я ее себе другой представлял»: Роза Сябитова разочаровала Гуфа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Рэпер и главная сваха страны поучаствовали в реалити-шоу «Сокровища императора».

Телеведущая Роза Сябитова не отличается от образа в передаче «Давай поженимся». Такими впечатлениями от знакомства со свахой поделился рэп исполнитель Гуф на шоу юмориста Азамата Мусагалиева.

Сябитова и Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа) вместе участвовали в съемках передачи «Сокровища императора». Однако артист сильно удивился, что сваха согласилась на экстремальные испытания. Еще одним потрясением для рэпера стало то, что между экранной Сябитовой и Сябитовой в реальной жизни нет никакой разницы.

«Я думал, что это образ у нее в программе. Там же вот такая Роза Сябитова: „А вы узнали, у женишка там есть денежка, водится?“. Так она такая же и приехала туда. Ну то есть один в один. Мы офигели. Я ее себе другой представлял. Я представлял, что она какая-то человечная», — рассказал Алексей.

Артист также поделился, что специально выучил отчество свахи. Хотел обращаться к ней более уважительно. Но большую часть времени он не понимал, что она хочет донести до него.

«Она говорит: «Да вы как на рынке. Мы сейчас ходим, товар продаем, а вы покупатели, но мы вот не хотим вам продаваться». И я стою, думаю: «О чем она вообще говорит?», — передал слова Сябитовой рэп исполнитель.

Огорчило Гуфа и само реалити. Он поделился тем, что утомился на съемках шоу.

«Там, правда, испытания, и правда, тяжело. Это гонка, и там надо хитрить, надо обманывать друг друга. Меня здесь проверили со всех сторон и в физическом, и в моральном плане», — отметил артист.

В шоу Сябитова участвовала с сыном Денисом. Гуф приехал на проект с сестрой Ольгой. Но уже во второй серии телешоу Долматовы его покинули.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Гузеева раскритиковала образ Розы Сябитовой

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