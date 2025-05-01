«Искусственно старит»: Лариса Гузеева раскритиковала образ Розы Сябитовой

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Лариса Гузеева назвала Розу Сябитову старомодной

Лариса Гузеева ответила Розе Сябитовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Главная сваха страны не оставила выпад коллеги без ответа.

Во время съемок очередного выпуска «Давай поженимся» Лариса Гузеева сделала замечание соведущей Розе Сябитовой по поводу образа. Она назвала его старомодным. Об этом сообщил 7Дней.ru.

Главная сваха страны не осталась в стороне и попросила подписчиков высказаться по этому поводу.

«Лариса сделала мне замечание, что я себя искусственно старю внешним видом. Мне стало интересно, а на основании каких признаков люди понимают, что человек старится. Давайте обсудим? Как думаете?», — призвала Роза Сябитова на своей странице.

Пост сопровождался фотографией из студии. На ней ведущая запечатлена в платье в цветок с розовым воротничком и прямоугольных очках. Некоторые пользователи поддержали ведущую. Однако большинство раскритиковало предметы ее гардероба. За компанию досталось и Ларисе Гузеевой.

«Всегда одевались элегантно, стильно. Но что-то пошло не так. Это случайно не Гузеева вас наряжала? Эти воротнички старят, да. Вам обеим стилист нужен», — прокомментировали подписчики.

Роза Сябитова и Лариса Гузеева являются бессменными ведущими «Давай Поженимся» уже 17 лет. В этом году свахам исполняется 63 года и 66 лет соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Гузеева не хотела вести «Давай поженимся».

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