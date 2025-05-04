В Калифорнии самолет упал на жилые дома

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

В зданиях начался пожар.

Самолет врезался в жилые дома в Калифорнии

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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В Калифорнии, район Вуд-Ранч, в городе Сими-Вэлли потерпел крушение самолет, упав на жилые дома. Об этом стало известно из сообщения нескольких иностранных СМИ.

Причина происшествия не называется, однако, по данным Osint, после падения лайнера на здания произошло возгорание. Пожарные, которые прибыли на место событий, подали запрос на помощь, ожидая еще одну специальную бригаду спасателей.

Уточняется, что информации о пострадавших еще нет.

Согласно данным Flightradar, на дома упал небольшой одномоторный самолет.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Боливии пропал самолет с пятью людьми на борту. Его маршрут проходил между Бауресом и Тринидадом. Воздушное судно вышло из зоны видимости радаров в департаменте Бени в центре Амазонии 30 апреля. Власти государства оперативно инициировали спасательно-поисковую операцию.

В дальнейшем пассажиров исчезнувшего лайнера, в числе которых был ребенок, обнаружили. Самолет удалось найти после после 48 часов при участии волонтеров и команды специалистов.

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