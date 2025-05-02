«Слава богу, они живы»: в Боливии найдены пассажиры пропавшего самолета

Спасательная команда работает над тем, чтобы добраться до точного местоположения судна и эвакуировать пассажиров.

Пилот частного воздушного судна и пять пассажиров, в числе которых ребенок, найдены живыми. Об этом сообщает местная газета El Deber.

По словам директора департамента по чрезвычайным ситуациям Боливии Бени Авилы, их обнаружили в районе моста Педро Игнасио Муиба. Крики о помощи пропавших людей услышали рыбаки.

«Слава Богу, они живы. Мы направляемся с оборудованием и бензопилами. Сегодня мы их вывезем», — высказался глава департамента.

О пропаже легкого самолет Cessna 172CP стало известно 1 мая. Он следовал на маршруту между Бауресом и Тринидадом. А затем исчез с радаров. На связь с диспетчерами пилот выходил в последний раз днем 30 апреля. Власти Боливии развернули спасательно-поисковую операцию. В ней принимали участие военно-воздушные силы и объединенное командование по реагированию на ЧС страны.

Среди выживших есть ребенок, который ехал со своей матерью, чтобы получить медицинскую помощь в Тринидаде.

Самолет обнаружили после 48 часов поисков и мобилизации профильных команд, местных властей и волонтеров. Сейчас спасательная команда работает над тем, чтобы добраться до точного местоположения выживших и эвакуировать их. Затрудняет операцию густая растительность.

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