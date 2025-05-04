Хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту в Тель-Авиве: кадры с места ЧП

Израиль готовит серьезный ответ.

В районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве (Израиль) упали осколки одной из ракет после обстрела со стороны йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах». Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По словам корреспондента Никиты Кулюхина, хуситы собирались ударить по аэропорту, но промахнулись. Ракета упала недалеко от воздушной гавани, оставив на земле огромную воронку.

Место падения и аэропорт отделяет большая дорога, по которой постоянно проезжают автомобили и автобусы. Попади снаряд на пару метров в сторону, и все обернулось бы более страшными последствиями.

Позднее хуситы заявили, что это была «военная операция».

«Мы провели военную операцию, нацеленную на аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив. — Прим. ред.). Мы предупреждаем международные авиакомпании, чтобы они не летали в аэропорт Бен-Гурион, поскольку это небезопасно. Системы обороны США и Израиля не смогли перехватить ракеты», — приводит слова представителя группировки Яхья Сариа издание Al Jazeera.

На время аэропорт имени Бен-Гуриона закрыли для взлетов и посадок из-за падения осколков после попытки военнослужащих Израиля перехватить с помощью систем ПВО ракету из Йемена. Сейчас в Тель-Авиве проводят расследование по факту произошедшего. В результате обстрела пострадали как минимум восемь человек.

«Израиль уже говорит, что ответ будет очень сильным, серьезным, потому что они не позволят, чтобы была такая угроза такому стратегическому месту, как главный аэропорт Израиля», — сказал корреспондент Никита Кулюхин.

Журналист также добавил, что во время воздушной тревоги было очень много паникующих. В основном туристы. Местные уже привыкли, поскольку уже длительное время живут в такой обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа.