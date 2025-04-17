Погибли женщины и дети: Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа

Эфирная новость 50 0

Тель-Авив готовится к продаже квартир на занятых территориях.

Фото, видео: ABIR SULTAN/ТАСС; 5-tv.ru

15 человек погибли в результате удара со стороны Израиля по палаточному лагерю беженцев на юге сектора Газа. Большая часть жертв — женщины и дети.

Параллельно с обстрелами Тель-Авив готовится к оккупации палестинского анклава. Глава израильских поселений в Газе уже подтвердила — число семей, готовых переехать на захваченные земли, за последние недели выросло до 3600. И вот, как рекламируют апартаменты, которые планируют построить на территории, где прямо сейчас погибают люди.

«Для народа Израиля в анклаве будет создан настоящий курорт. Что касается цены, то квартира из четырех спален, гостиной и большой кухни будут стоить около двух миллионов шекелей — это полмиллиона евро. Все из-за близости к морю, где мы будем активно развивать туризм», — заявил глава израильских поселений в секторе Газа Даниэлла Вайс.

Ранее в Минобороны Израиля заявили, что в буферную зону превратят как минимум треть территории анклава, контролировать которую даже после окончания конфликта будет ЦАХАЛ.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.59
0.29 93.34
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:43
Попранное наследие: как украинские власти продали потомкам нацистов память дедов
12:31
Столичных предпринимателей пригласили принять участие в проекте «Лето в Москве»
12:29
Каллас шантажирует Фицо: во Франции возмутились ее русофобскими угрозами
12:15
Президент Финляндии заявил о согласии Киева на прекращение огня
12:05
Умер актер из «Первого отдела» Денис Верягин
11:51
Новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев

Сейчас читают

Илон Маск предлагал матери своего ребенка миллионы долларов за молчание
«Было нечего есть»: солистка группы «Моя Мишель» рассказала о трудном пути к славе
Страстная пятница 2025: что можно и нельзя делать в этот день
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года