Погибли женщины и дети: Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа

15 человек погибли в результате удара со стороны Израиля по палаточному лагерю беженцев на юге сектора Газа. Большая часть жертв — женщины и дети.

Параллельно с обстрелами Тель-Авив готовится к оккупации палестинского анклава. Глава израильских поселений в Газе уже подтвердила — число семей, готовых переехать на захваченные земли, за последние недели выросло до 3600. И вот, как рекламируют апартаменты, которые планируют построить на территории, где прямо сейчас погибают люди.

«Для народа Израиля в анклаве будет создан настоящий курорт. Что касается цены, то квартира из четырех спален, гостиной и большой кухни будут стоить около двух миллионов шекелей — это полмиллиона евро. Все из-за близости к морю, где мы будем активно развивать туризм», — заявил глава израильских поселений в секторе Газа Даниэлла Вайс.

Ранее в Минобороны Израиля заявили, что в буферную зону превратят как минимум треть территории анклава, контролировать которую даже после окончания конфликта будет ЦАХАЛ.