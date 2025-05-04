«Очень тебя ждем»: фигуристка Алена Косторная рассекретила пол будущего ребенка

Спортсменка объявила о беременности неделю назад.

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница поделились с подписчиками полом своего будущего ребенка. Спортсмены опубликовали в соцсетях видео с гендер-пати.

Для объявления пола ребенка Алена и Георгий устроили вечеринку и позвали близких друзей и родных. Молодых родителей запечатлели в момент, когда за их спинами рассеяли синий дым. У пары будет мальчик.

«Очень ждем тебя», — написала спортсменка на своей странице в соцсетях.

Чемпионка Алена Косторная перешла из одиночного катания в парное в 2021 году. Там она познакомилась со своим будущим мужем Георгием Куницей, который стал ее партнером на льду. Молодые люди поженились в 2023 году. А всего неделю назад супруги объявили, что ждут ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама Тимати подтвердила беременность его возлюбленной. Симона Яковлева опубликовала в соцсетях кадры с семейного отдыха, на которых видно заметно округлившийся живот модели. По всей видимости, срок уже значительный, и роды ожидаются в ближайшее время. Пара пока не раскрывает пол ребенка и точную дату родов.