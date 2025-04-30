Третий на подходе: мама Тимати подтвердила беременность его возлюбленной

В соцсетях Симона Яковлевна опубликовала видео семейной поездки на Мальдивы.

Мама рэпера Тимати подтвердила беременность его девушки, модели Валентины Ивановой. Симона Яковлева опубликовала в соцсетях кадры с семейного отдыха, на которых видно заметно округлившийся живот модели. По всей видимости, срок уже значительный, и роды ожидаются в ближайшее время. Пара пока не раскрывает пол ребенка и точную дату родов.

В марте 2025 года в окружении рэпера Тимати (Тимура Юнусова) и его возлюбленной Валентины Ивановой начали появляться слухи о беременности модели. Однако сама Валентина тогда опровергла эту информацию, публикуя в соцсетях фото с подтянутой фигурой и заявляя, что слухи — ложь. Также ходили разговоры о тайной свадьбе пары, но официальных подтверждений этому не было.

В конце апреля 2025 года Валентина Иванова опубликовала в личном блоге в соцсетях видео, в котором в непринужденной манере сообщила о том, что сделала тест на беременность — и он оказался положительным. В этот момент в салон автомобиля сел Тимати, и его удивленная реакция на новость была запечатлена на видео. Несмотря на некоторую долю скептицизма в сети, новость получила широкое обсуждение и поздравления.

Для Валентины Ивановой это будет первый ребенок, а для 41-летнего Тимати — третий. У рэпера уже есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Пара встречается около трех лет, однако официально не оформляла отношения, и пока нет подтверждений о предстоящей свадьбе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова высказалась после новостей о беременности девушки Тимати.