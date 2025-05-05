Часики тикают: в каком возрасте лучше всего рожать первенца

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 40 0

Гинеколог Гончаренко: оптимальный возраст для рождения первенца от 23 до 35

Врачи-акушеры объяснили, в каком возрасте лучше рожать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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После 40 лет впервые становиться матерью опасно, ведь беременность не омолаживает организм.

Самый оптимальный возраст для рождения первенца — это от 23 до 35 лет. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог Наталья Гончаренко в беседе с изданием aif.ru.

«С 23 лет, в первую очередь, с психосоциальной точки зрения. Социологи и психологи отмечают, что сегодняшние двадцатилетние сильно отличаются от двадцатилетних конца прошлого века — они часто сами еще дети. Что касается более старшего возраста, в целом мы замечаем, что у современных женщин стало больше проблем со здоровьем», — сказала она.

По ее словам, сложнее всего тем женщинам, кто решает рожать после 40 лет, поскольку беременность не омолаживает организм. Это миф, а реальность заключается в том, что многие заболевания, которые находились в зачаточном состоянии, дают о себе знать.

По этой причине лучше задуматься о материнстве раньше, ведь с возрастом повышается риск генетических патологий у ребенка.

Аналогичной позиции придерживается и доктор медицинских наук Владимир Зуев. Он вспомнил, что раньше женщина в 25 лет считалась «старородящей первородкой». Но времена меняются, и в современном мире идеальный возраст, чтобы стать родителями, — это от 23 до 35 лет. Ведь нужно не только родить ребенка, но и воспитать его.

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