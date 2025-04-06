«Латентный инцест»: в чем опасность совместного сна с ребенком после 4 лет

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Психолог Суслов: сон с родителем после 4 лет может сделать человека асексуалом

Сексолог рассказал об опасности совместного сна с ребенком после 4 лет

Фото: 5-tv.ru

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Психолог объяснил, к каким нарушением и заболеваниям приводит повседневная привычка.

Сон с родителем после четырех лет может привести к тому, что ребенок вырастет асексуалом. Об этом рассказал психолог, сексолог Илья Суслов в беседе с Газета.ру.

Асексуальность — это самоопределение человека, который испытывает крайне низкое половое влечение или не чувствует в этом потребности вовсе. По мнению эксперта, хоть это не является заболеванием, но может быть признаком психологической травмы.

«Например, ребенок спит с родителем после трех-четыре лет, что считается латентным инцестом, до семи-восьми лет — это приводит к развитию тревожности у ребенка, а свыше этого возраста (11-13 лет) это может привести к нарушению его сексуальности», — ответил он.

Другим травматичным опытом может послужить половой акт между родителями, их регулярные ссоры, связанные с этим, или полный запрет кого-либо упоминания о сексе вплоть до наказаний.

Психолог уверен, что негативно сказаться на восприятии физического взаимодействия, может просмотр порнографии до полового созревания или встреча с извращенцем или педофилом.

Из-за негативного опыта психика и организм ребенка начинают избегать физической близости. Также эксперт утверждает, что при асексуальности человек не может получить удовольствие, а это уже является признаком ангедонии, психического расстройства, при котором появляется неспособность испытывать радость. Это в свою очередь симптом депрессий и других заболеваний. Поэтому медик порекомендовал при возникновении подобным проблем обратиться к специалисту.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыта основная опасность секс-игрушек.

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