«Двери вынесло»: очевидцы рассказали о пожаре на юго-западе Москвы

Известно, что погибли два человека. Кроме того, пострадали — пятеро, в том числе двое детей.

Минувшей ночью в квартире на девятом этаже на юго-западе Москвы, по предварительным данным, произошел взрыв газа. После мощного хлопка вспыхнул пожар. Частично обрушилась крыша и конструкции подъезда.

При тушении на балконе обнаружили тела двух погибших. Кроме того, по данным МЧС, пострадали еще пять человек, в том числе двое детей. А очевидцы рассказали, что происходило сразу после взрыва и как они помогали спасать соседей.

«Мы пошли по всем квартирам. Кричали. Кто-то сам выходил, кого-то макса выводил. Все начало взрываться. Лифтовые двери вынесло. Мы не могли пройти, разбирали. Двери не открывались, мы их вниз скидывали», — сообщил очевидец.

Точную причину взрыва можно будет назвать только после проведения всех необходимых экспертиз.