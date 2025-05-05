«Двери вынесло»: очевидцы рассказали о пожаре на юго-западе Москвы

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Во время пожара на юго-западе в Москве лифтовые двери вынесло, люди их разбирали

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Известно, что погибли два человека. Кроме того, пострадали — пятеро, в том числе двое детей.

Минувшей ночью в квартире на девятом этаже на юго-западе Москвы, по предварительным данным, произошел взрыв газа. После мощного хлопка вспыхнул пожар. Частично обрушилась крыша и конструкции подъезда.

При тушении на балконе обнаружили тела двух погибших. Кроме того, по данным МЧС, пострадали еще пять человек, в том числе двое детей. А очевидцы рассказали, что происходило сразу после взрыва и как они помогали спасать соседей.

«Мы пошли по всем квартирам. Кричали. Кто-то сам выходил, кого-то макса выводил. Все начало взрываться. Лифтовые двери вынесло. Мы не могли пройти, разбирали. Двери не открывались, мы их вниз скидывали», — сообщил очевидец.

Точную причину взрыва можно будет назвать только после проведения всех необходимых экспертиз.

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«Двери вынесло»: очевидцы рассказали о пожаре на юго-западе Москвы

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