«Двери вынесло»: очевидцы рассказали о пожаре на юго-западе Москвы
Во время пожара на юго-западе в Москве лифтовые двери вынесло, люди их разбирали
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Известно, что погибли два человека. Кроме того, пострадали — пятеро, в том числе двое детей.
Минувшей ночью в квартире на девятом этаже на юго-западе Москвы, по предварительным данным, произошел взрыв газа. После мощного хлопка вспыхнул пожар. Частично обрушилась крыша и конструкции подъезда.
При тушении на балконе обнаружили тела двух погибших. Кроме того, по данным МЧС, пострадали еще пять человек, в том числе двое детей. А очевидцы рассказали, что происходило сразу после взрыва и как они помогали спасать соседей.
«Мы пошли по всем квартирам. Кричали. Кто-то сам выходил, кого-то макса выводил. Все начало взрываться. Лифтовые двери вынесло. Мы не могли пройти, разбирали. Двери не открывались, мы их вниз скидывали», — сообщил очевидец.
Точную причину взрыва можно будет назвать только после проведения всех необходимых экспертиз.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?