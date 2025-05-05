День Георгия Победоносца и борьбы с астмой: что можно и нельзя делать 6 мая

Считается, что теплая погода в этот день — к раннему началу лета.

Насыщенный событиями как для православных, так и для жителей Москвы станет вторник 6 мая. URA.RU напомнили, что в этот день отмечают память святого Георгия Победоносца, празднуют Юрьев день, День герба и флага столицы, а также Всемирный день борьбы с астмой.

День святого Георгия Победоносца

Георгий Победоносец — один из самых почитаемых святых в христианстве. В России его образ изображен на гербе страны. Согласно житию, Георгий пострадал за веру при императоре Диоклетиане, отказавшись участвовать в гонениях на христиан. После многочисленных мучений он был обезглавлен в 303 году. В этот день верующие молятся святому о защите, здоровье и благополучии.

Юрий Вешний (Юрьев день)

В народной традиции 6 мая — Юрий Вешний, начало весенних работ и первый выгон скота на пастбища. Особое внимание уделяли животным — их чествовали как «именинников», угощали пастухов, а в поле служили молебны. Особенной силой, по поверьям, обладала утренняя роса, а сама дата считалась переломной в аграрном цикле.

Народные приметы и запреты

В этот день нельзя:

— Работать с шерстью — может навредить скоту;

— Ругаться и шуметь — «притягивает» грозу;

— Стричься и расчесываться — особенно женщинам;

— Развешивать белье на улице — к болезням;

— Работать в огороде после захода солнца.

А вот что приветствовалось:

— Выгон скота, посев яровых культур;

— Уборка и уход за скотиной;

— Благодарственные молебны природе;

— Простые застолья и обереги от сглаза.

Приметы дня: мороз — к урожаю овса, дождь — к изобилию травы, теплая погода — к раннему лету.

День герба и флага Москвы

6 мая — официальный День герба и флага Москвы, учрежденный в 2004 году. Эта дата выбрана неслучайно — Георгий Победоносец является покровителем столицы и изображен на гербе: он в доспехах на коне поражает змия золотым копьем. Современный вариант герба был восстановлен в 1993 году после долгого перерыва во времена СССР.

Всемирный день борьбы с астмой

Международное сообщество в первый вторник мая (в 2025 году — это 6 мая. — Прим. ред.) проводит Всемирный день борьбы с астмой под эгидой инициативы GINA и ВОЗ. День призван напомнить о важности ранней диагностики, профилактики и доступного лечения астмы — одного из самых распространенных хронических заболеваний в мире.

Сегодня астмой страдают более 260 миллионов человек, и заболеваемость продолжает расти. Хотя болезнь не всегда опасна для жизни, она существенно снижает ее качество и требует постоянного контроля.

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