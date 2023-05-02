Окликание предков 3 мая: как заручиться поддержкой рода на год вперед

Третьего мая в православном календаре вспоминают память преподобного Феодора Трихины. В народе этот день назывался Окликанием предков.

Святой Феодор Трихина

Точный период жизни святого Феодора Трихины неизвестен. Он родился в богатой семье в Константинополе.

В юности он решил принять монашество и ушел в пустынную обитель во Фракии (историческая и географическая область на Балканском полуострове). Преподобный был строгим постником, носил только колючую власяницу на голое тело — грубую одежду из козьей или верблюжьей шерсти. За этого Феодора прозвали Трихиною, то есть «Власяничным». Этим именем был позже назван и монастырь, в котором он подвизался.

При жизни Феодор Трихина творил много чудес и исцелений. После смерти его мощи остались нетленными. Из них проистекало целебное миро, которое излечивало многие болезни и изгоняло нечистых духов.

3 мая — Окликание предков

В старину на Руси 3 мая называли Окликание предков. По некоторым версиям, языческий поминальный праздник назывался «Родоницким», потому что поминались представители рода. В современном православном календаре он похож Радоницу — день общецерковного поминания усопших.

Считалось, что в этот день завеса между мирами живых (явь) и мертвых (навь) истончается и души покойников возвращаются повидаться с родными. Правда, они могут заблудиться и не найти свою семью. Поэтому родственники в обязательном порядке ходили на кладбища, чтобы попричитать на могилах и «поокликать» умерших.

Чаще всего эти обязанности возлагали на пожилых женщин. Рано утром они зажигали дома свечи и лампады, потом шли на кладбище и просили усопших посмотреть на то, как хорошо живут их дети, и порадоваться за них. Если кладбище далеко и доехать до него 3 мая не получалось, умерших окликали с порога дома. Главное — делать это искренне.

На обед старались собрать как можно больше родных. Стол накрывали богатый и щедрый, чтобы показать предкам достаток и благополучие. Обязательно готовили горячие блюда, так как считалось, что души умерших питаются ароматами и парами от съестного. Обед начинали с трех ложек киселя в память об умерших. По другому поверью, поперечины у ножек стульев и столов оставляли всегда свободными — на них запрещали 3 мая ставить ноги, так как это место для многочисленных усопших родственников. Для старшей души ставили свободный стул во главе стола.

Поздно вечером души родственников провожали за порог дома. По поверью, в тот миг, когда после полуночи дует ветерок, душа покидает этот мир.

Что можно и нельзя делать 3 мая