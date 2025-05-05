Жителей Москвы и Петербурга предупредили о волне аллергенной пыльцы

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Врач рассказал, как обезопасить себя в этот период на улице.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Тема:
Погода

В Петербурге в ближайшие часы ожидается шквалистый ветер. Его порывы могут достигать 15-ти метров в секунду. Велик риск падения деревьев. Автомобилистов и пешеходов призывают соблюдать меры осторожности и остерегаться шатких конструкций. К вечеру ожидается дождь с мокрым снегом, а температура упадет до нуля.

Виной всему обширный североатлантический циклон, который дойдет и до Москвы. В прогнозах для столицы тоже усиление ветра.
И всю неделю он будет гонять пыльцу. Сейчас пик цветения березы — на карте области обозначены красным цветом.

«Обычная медицинская маска — она прекрасно защищает органы дыхания. И я всегда рекомендую использовать очки. Те, кто очки носят, они уже не нуждаются. Те, кто очки не носит, лучше их приобрести.

Вот у меня в качестве образца куплены в обычном строительном магазине. Вот, обратите внимание, должна быть такая широкая заушина для того, чтобы воздух не заносил пыльцу в глаза», — говорит врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Шторм из пыльцы березы утихнет через неделю. Потом начнется тополиный пух, эстафету подхватит также ольха и орешник.

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