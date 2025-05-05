Трое полицейских погибли в результате перестрелки в Дагестане

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 32 0

Неизвестные напали на наряд ДПС.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Трое полицейских, предварительно, были убиты в результате перестрелки в Дагестане. Об этом сообщает Главное управление МВД по Республике в своем Telegram-канале.

«Сегодня, около 14.20 в г. Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации в результате нападения погибли трое полицейских. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине», — отмечает ведомство.

Уточняется, что в республике введен план «Перехват». Одного из напавших нейтрализовали, поиски его сообщников продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что два человека пострадали в результате стрельбы в колледже в США. По версии полицейских, мужчина, предположительно бывший сотрудник, пришел с оружием к зданию кампуса и открыл огонь по людям. В результате две женщины получили ранения, их госпитализировали в больницу в критическом состоянии.

После произошедшего злоумышленник скрылся с места происшествия. Но позже по словам мэра Инглвуда Джеймса Баттса, полиция Лос-Анджелеса задержала человека в Корейском районе, который соответствует описанию подозреваемого.

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