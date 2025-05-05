Двое нападавших на патруль ДПС в Дагестане ликвидированы

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 54 0

Семь человек пострадали, погибли трое полицейских.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Двоих напавших на патруль ДПС в Дагестане ликвидировали. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В Минздраве республики отмечают, что семь человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали в результате перестрелки. Пострадавшие были доставлены в медучреждения региона. Среди раненых, согласно источнику 5-tv.ru, было двое полицейских.

Прежде в этот день вооруженные злоумышленники напали на патруль ДПС в районе улицы Керимова в Махачкале. Преступники расстреляли сотрудников и угнали служебный автомобиль. Был объявлен план «Перехват».

Ранее 5-tv.ru писал, что участившиеся камнепады угрожают жителям и туристам Дагестана. Нередко из-за селевых потоков, обрушившиеся булыжники полностью блокируют проезд по дорогам и приводят к трагедиям. Одно из таких ЧП произошло буквально на днях. Жертвами стихии становятся не только местные жители, но и туристы.

Сотни тысяч гостей региона, которые приезжают посмотреть на отдаленные горные села, рискуют оказаться под многотонными каменными глыбами.

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