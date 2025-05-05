Смертельные трассы: участившиеся камнепады угрожают жителям и туристам Дагестана

В Дагестане ливни в горных районах республики провоцируют селевые потоки и камнепады. Нередко они полностью блокируют проезд по дорогам и приводят к трагедиям. Одно из таких ЧП произошло буквально на днях. Жертвами стихии становятся не только местные жители, но и туристы.

Сотни тысяч гостей региона, которые приезжают посмотреть на отдаленные горные села, рискуют оказаться под многотонными булыжниками. Об одной из трасс, которая в прямом смысле убивает, расскажет корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Этот внедорожник сорвался в пропасть и рухнул в реку. Водитель погиб, пассажир чудом выжил, отделавшись переломами. Халид объясняет: они возвращались домой, когда на узкой горной дороге начался камнепад.

«Мы ехали, вдруг камни начали падать на машину, тогда дожди были. Друг растерялся, руль вывернул, и мы упали в пропасть», — говорит пострадавший в ДТП Халид Халидов.

Нам показывают место трагедии. Внизу лежат старые остовы и других автомобилей.

«Не первый случай, это уже 5–10 случай на этом месте. И на других местах тоже. В нашем районе камнепады бывают после дождя, при дожде, после снега и при снеге. Вот такие у нас дороги в районе», — говорит председатель общественной палаты Цунтинского района Сахратула Газиев.

Продолжаем путь. На обочине еще одна разбитая машина.

Даже номера еще не сняли, две недели назад этот автомобиль улетел в пропасть, местные жители говорят — из-за камнепада. Водитель сейчас в больнице.

Глубина каньона здесь до 100 метров, как 30-этажный дом. Под смертоносный камнепад попала и эта «Приора».

«Водитель умер, а его брат жив. Они оба ехали, два брата», — говорит родственник погибшего водителя Зайнулабид Рамазанов.

Дагестанские горные дороги — одни из самых опасных в России. Они ведут к местам, которые хотят увидеть все путешественники: Гуниб, аулу-призраку Гамсутль, башням древних сел Гоор и Кахиб. Сотни тысяч туристов и местные жители рискуют, проезжая под нависающими скалами.

«Это очень опасно. Недавно были с той стороны, прямо перед нами камни полетели. Как говорится, мы родились в рубашке», — говорит турист.

За одну поездку мы насчитали 28 обвалов. Вот очередной. Вся полоса в камнях. Пропускаем встречную машину, а затем проезжаем.

Опытные путешественники знают: в дождливую погоду в горы лучше не выезжать. Вода размывает скальную породу, и вот такие глыбы летят с высоты вниз. Здесь повезло, в тот момент никто не проезжал.

Геологи-эксперты настаивают: новые дороги нужно проектировать сразу с защитой. Важно не количество построенных трасс, а их безопасность и качество.

«Те, кто строит дороги, они должны спланировать в том числе и защиту. Это не исполнители, подрядчики, а это именно заказчики. Заказчиком является „Автодор“, заказчиком может являться и регион, собственно», — говорит геолог Фатима Хацаева.

Дагестанские дорожники разводят руками: денег на сетки и камнеуловители нет. Защитные системы стоят дорого. Выделенные средства уходят на реконструкцию дорог и принудительный сброс камней на опасных участках.

«В настоящее время именно тот участок, где произошло ДТП, он охвачен разработкой проектно-сметной документации на реконструкцию», — говорит заместитель руководителя ГКУ «Дагестанавтодор» Замир Умаханов.

Пока ни один опасный участок не защищен. Местные жители требуют хотя бы выделить спецтехнику. Нужны бульдозеры и экскаваторы — чтобы оперативно расчищать дороги после обвалов.

Горцы настаивают: если сегодня ничего не предпринять, трассы будут продолжать убивать.