Умер депутат Госдумы Павел Качкаев

Первый заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ, а также депутат Государственной Думы от Башкирии Павел Качкаев умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат регионального Госсобрания Рустем Ахмадинуров.

«Ужасная новость. Скончался депутат Госдумы России Павел Рюрикович Качкаев. Это был лучший, по-моему мнению, мэр Уфы за всю историю и один из самых человечных современных политиков», — подписал публикацию Ахмадуринов.

Качкаев занимал пост градоначальника столицы Башкирии с 2003-го по 2011 годы. В администрации Уфы он работал с 1994 года, а до этого времени трудился инженером на Уфимском приборостроительном заводе.

Депутатом Государственной Думы от Башкортостана Качкаев был избран в 2011 году, а после успешно сохранил мандат в 2016 и 2021 годах. За долгие годы службы Отечеству он удостоен множеством наград.

Среди них — Орден Почета, Орден Дружбы и многочисленные грамоты от государственных органов. Качкаев активно участвовал в деятельности жилищной политики, его авторству принадлежат многие законопроекты.

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