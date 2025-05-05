Умер актер из «Прослушки» и «Клана Сопрано» Чарли Скелайс

На 85-м году жизни скончался американский актер Чарли Скелайс. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на его родственников.

«Скейлис скончался в четверг в доме престарелых в Финиксвилле, штат Пенсильвания, после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера», — говорится в сообщении.

Актер наиболее известен по роли Томаса Пакузы, профсоюзного деятеля и портового рабочего по прозвищу «Лошадиная Морда», которую он исполнил в популярном сериале «Прослушка». Также он сыграл ренера Молинаро в популярном сериале «Клан Сопрано».

Также актер принимал участие в таких проектах, как «Закон и порядок», «Щит» и «Альфа-дом».

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