Умер актер из «Прослушки» и «Клана Сопрано» Чарли Скелайс

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 46 0

Артист скончался в доме престарелых в США.

Умер актер из «Прослушки» и «Клана Сопрано» Чарли Скелайс

Фото: Кадр из сериала «Сопрано», 1999 – 2007 гг.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 85-м году жизни скончался американский актер Чарли Скелайс. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на его родственников.

«Скейлис скончался в четверг в доме престарелых в Финиксвилле, штат Пенсильвания, после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера», — говорится в сообщении.

Актер наиболее известен по роли Томаса Пакузы, профсоюзного деятеля и портового рабочего по прозвищу «Лошадиная Морда», которую он исполнил в популярном сериале «Прослушка». Также он сыграл ренера Молинаро в популярном сериале «Клан Сопрано».

Также актер принимал участие в таких проектах, как «Закон и порядок», «Щит» и «Альфа-дом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после 17 операций от рака умерла звезда «Беверли-Хиллз 90210» Лар Парк-Линкольн.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
Жади или Латифа: кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака

Последние новости

12:43
Вода прибывает: в Тюменской области ухудшилась ситуация с паводком
12:28
Цифровая система маркировки лекарств станет обязательной с 1 июня
12:16
Умер актер из «Прослушки» и «Клана Сопрано» Чарли Скелайс
12:00
«От призыва и до Берлина»: Александр Лойе рассказал о подвигах своих родных
11:45
Сбои в работе мобильной связи и интернета наблюдаются у ряда операторов в РФ
11:31
«Двери вынесло»: очевидцы рассказали о пожаре на юго-западе Москвы

Сейчас читают

F-35 в деталях: Трамп накажет строптивых союзников «потайной кнопкой»?
«Зрелости ждать неоткуда»: как изменить отношения с инфантильным мужчиной
День, когда замерло время: как советские люди узнали об окончании войны
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу