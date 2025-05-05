В Петербурге арестовали наехавшую на гостей бара женщину

В Санкт-Петербурге на два месяца арестовали водителя «гелендвагена», которая протаранила толпу у бара в центре города.

За рулем находилась 32-х летняя многодетная мать. В суде она просила о домашнем аресте, настаивая на том, что просто перепутала педали. Но судя по кадрам уличной камеры наблюдения — это не случайность.

По версии следствия, так женщина хотела отомстить персоналу заведения, с которым у нее возник конфликт.

В результате наезда пострадали несколько человек. Один из них с переломом голени попал в больницу. Проходить медосвидетельствование женщина отказалась.