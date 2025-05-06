История, которую можно потрогать руками: «Известия» выпустили копию номера газеты от 9 мая 1945 года

Это не просто репринт, а осколок времени, который глубоко засел у каждого в сердце.

Накануне юбилея Великой Победы в свет вышла точная копия номера «Известий» от 9 мая 1945 года. 80 лет назад газета сообщила советскому народу о безоговорочной капитуляции Германии. Именно над этим номером миллионы людей радовались со слезами на глазах. Как создавали историческую газету тогда и кто первым взял в руки ее переиздание — расскажет корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Это не просто репринт, а осколок времени, который глубоко засел у каждого в сердце. Тот самый номер газеты «Известия» от 9 мая 1945 года снова на передовой. Его получили бойцы сводного отряда МВД в Запорожье. Легендарный выпуск уже доставили и в ЛНР.

«Лично у меня дед с начала войны был. Потом получил ранение. Бабушка была в концлагере в немецком, который освободили в 1945-м году», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Старый».

Сегодня это исторический документ. На его страницах не только новость о Победе, но и приказ Верховного Главнокомандующего, поздравления и стихи.

«Мы победили! В этих двух словах награда нам за пот и кровь, и муки. За тяжесть лет, за детский стон и страх, за горечь ран и за печаль разлуки… Давайте вспомним в этот светлый час о тех, кто душу положил за нас», — зачитывает тот самый номер главный редактор газеты «Известия» Сергей Коротеев.

Война завершилась этими стихами Василия Лебедева-Кумача. С его, ставшего великим, произведения «Священная война» она, можно сказать, и началась. Спустя два дня после нападения Германии на СССР, именно в газете «Известия» впервые были опубликованы эти бессмертные строки.

80 лет назад станки точно так же работали, не останавливаясь, чтобы о победе узнали все. Несмотря на то, что за десятилетия технология печати сильно изменилась, сегодня газета выходит в таком же качестве. Верстка, шрифт и даже пожелтевшая бумага. Все как 9 мая 1945-го.

Тогда, в 1945-м, в условиях тотального дефицита, главную новость нанесли на бумагу красным цветом.

«И то, что это было сделано тогда и именно так — это дорогого стоит. Я считаю, что это очень круто!» — говорит коммерческий директор типографии Андрей Малахов.

В газете всего одна фотография — наши в Берлине на танке. Фото военкора «Известий» Георгия Самсонова. Там на передовой, равно как и сейчас, корреспонденты рисковали жизнью, чтобы рассказать стране правду. От самого первого выстрела фашистов и до момента подписания ими акта о капитуляции.

«На нем присутствовал наш Леонид Кудреватых. Он описывает эмоции, описывает чувства, описывает состояние подписывающих со стороны Германии, что у Кейтеля дрожала челюсть, что он очень нервничал», — говорит редактор архива газеты «Известия» Татьяна Киреева.

Тогда эта новость прозвучала оглушительнее любых орудий. Не только для тех, кто сражался на фронте, но и тех, кто приближал Победу в тылу.

Нине Полетаевой скоро 95 лет. В годы Великой Отечественной войны она работала почтальоном. В ее руках — тот самый выпуск «Известий», который когда-то рассказал людям о победе.

— Какие эмоции и насколько радостная новость была для всех?

— Конечно, очень большая! Пекли угощения праздничные! Такая радость, все кричали!

Самая долгожданная и радостная новость для всех советских граждан. Выпуск, который готовился всю ночь для того, чтобы утром 9 мая страна узнала — война закончилась. Именно в газете «Известия» многие прочитали новость о Великой Победе. Ну а теперь это история, которую можно потрогать руками.

Выпуск газеты 1945-го года теперь можно не только подержать в руках, но и оставить себе на память. Репринт дарили в Библиотеке имени Ленина.

«В доме нашем в семье хранятся очень много артефактов, вещей, которые связаны с войной. А вот газет…. Газет нет», — говорит читательница Тамара Иванова.

Этот исторический номер читают в столичном музее Победы.

«Я не могу себе представить, как себя чувствовал советский народ, когда читал эти строки», — говорит читатель Кирилл Павлов.

Памятный выпуск «Известий» колесит по всей стране на поезде Победы. Вот маршрут этого передвижного музея. Все, кого он встретит на пути, могут тоже прикоснуться к истории.

Спустя десятилетия газета «Известий» снова объединяет поколения. Как и в 1945-м, она несет в себе не просто новость о победе, а то самое чувство, которое делает этот праздник вечным.