Боевики нанесли удар по мемориалу в честь павших героев ВОВ в Херсонской области
В результате атаки ВСУ поврежден памятник.
Фото: Telegram/Владимир Сальдо/SALDO_VGA
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Украинские боевики атаковали в Херсонской области мемориал, посвященный погибшим героям Великой Отечественной войны (ВОВ). Информацией поделился губернатор региона Владимир Сальдо в официальном Telegram-канале.
«В результате атаки памятник получил повреждения. Это проявление крайнего цинизма и вандализма», — подписал публикацию Сальдо.
Чиновник отметил, что в результате обстрелов украинских неонацистов в двух муниципальных округах произошли лесные пожары, их общая площадь составила 0,3 гектара. Также известно, что был поврежден дом мирных жителей в Тополевке.
Обстрел боевиков ВСУ шел по ряду населенных пунктов, в том числе, по Каховке, Алекшках, Горностаевке, Казачьим Лагерям, Новой Мачке, Таврийску, Саги, Великой и Малой Лепетихах.
- 6 мая
- Цель ликвидирована — работают российские снайперы. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 мая
- Российская штурмовая авиация нанесла удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 мая
- Расчет РСЗО «Град» уничтожил орудие боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 мая
- Обнаружили и уничтожили — экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 мая
- Су-34 ударили по пункту временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 мая
- Расчеты ПЗРК «Верба» успешно поохотились на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 мая
- Расчет «Тунгуски» отправил на покой дрон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 мая
- Работают российские штурмовики! Лучшее видео из зоны СВО
- 1 мая
- Путин рассказал о воюющих за Россию на СВО французах
- 30 апр
- FPV-дроны в действии: операторы беспилотников помогают наступлению бойцов России
Читайте также
80%
Нашли ошибку?