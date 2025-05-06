ФСБ задержала мужчину за призывы уничтожить Крымский мост

В Крыму задержали мужчину, который призывал уничтожить Крымский мост. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По информации ведомства, безработный житель поселка Советский был активным участником украинских чатов в Telegram, где публиковались антироссийские материалы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, а также русофобские сообщения.

В одном из таких каналов мужчина оставил комментарии, в которых призывал к разрушению Крымского моста.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала жителя Керчи по подозрению в госизмене. Задержанный осуществлял сбор и передачу сведений о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. По данным ведомства, эта информация была необходима спецслужбам Украины для нанесения ракетных ударов.