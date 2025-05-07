МИЦ «Известия» и МАЕР проведут трансляцию парада Победы 9 мая

МИЦ «Известия» совместно с медиахолдингом МАЕР проведет 9 мая трансляцию парада Победы.

Зрители смогут увидеть в режиме реального времени не только торжественное мероприятие, но и титры с ключевой информацией. Формат позволит создать эффект полного погружения, а подключиться для получится в любом месте и на любом устройстве. Ожидается, что общее число зрителей достигнет порядка шести миллионов, а число просмотров, включая повторы, составит более 41 миллиона раз.

«Известия» проведут трансляцию парада Победы на крупнейших уличных экранах МАЕР во второй раз. Благодаря новым технологиям и уникальному формату телеканала показ парада на Красной площади станет еще технологичнее и удобнее для зрителей», — отметили в редакции телеканала «Известия».

По словам основателя и генерального директора медиахолдинга МАЕР Константина Майора, основная задача — сохранить память о подвиге тех, кто воевал за Родину, и сделать информацию доступной для каждого. Поэтому парад Победы будет транслироваться и на уличных телевизорах.

«Чтобы охватить как можно больше людей, на весь день 9 Мая мы запустим и самые красочные повторы парада Победы. В общей сложности проект „Великая Победа“, запущенный с МИЦ „Известия“ еще в феврале, обеспечил свыше миллиарда просмотров», — подчеркнул он.

Еще за 80 дней до Дня Победы МАЕР разместили уникальный видеоконтент из виртуального музея МИЦ «Известия» — «Великая Победа». Жители крупных городов России с 19 февраля смогли увидеть часть тематических материалов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

Вместе с тем каждый день на медиафасадах публикуются фотографии ветеранов ВОВ, их цитаты, а также 3D-модели легендарного оружия Победы. Как отметил Майор, за 82 дня проект посмотрели 25 миллионов человек.

Трансляция мероприятия запланирована 9 мая в десять часов утра по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что «Известия» выпустили точную копию уникального номера газеты от 9 мая 1945 года.