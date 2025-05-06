«Известия» передали более 200 тысяч экземпляров копии выпуска от 9 мая 1945 года

В преддверии Дня Победы «Известия» выпустили точную копию уникального номера газеты от 9 мая 1945 года, где содержатся первые официальные сообщения о капитуляции Германии.

Ветеранским и волонтерским организациям России, а также военным и историческим музеям страны уже переданы более 200 экземпляров. Помимо этого, уникальный номер получат участники Парада Победы в Москве.

Копия того самого исторического выпуска газеты стала частью экспозиции в музейном вагоне «Поезда Победы», на историко-документальной выставке Государственного исторического музея — «Без права на забвение» и в Музее Победы.

Репринт также вручили победителям Всероссийского конкурса «Лучшая первичная организация ветеранов», гостям и участникам «Библионочи-2025» в Российской государственной библиотеке имени Ленина.

По словам начальника управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Марии Лимиговой, репринтный тираж газеты возвращает в День Победы, который был самым счастливым днем для граждан СССР и Европы, освобожденных от гнета нацизма.

«Материалы этого исторического номера — словно откровенный разговор со свидетелем тех великих событий: как проходило подписание капитуляции Германии, как встретила Москва первую ночь без войны и как салютовал советский народ воину-победителю… Подобные проекты позволяют нам сделать нашу историю ближе, понятнее и роднее», — сказала Лимигова.

Музей Победы также выразил благодарность редакции газеты «Известия» за предоставленный выпуск. Этот день значим для учреждения культуры, ведь 9 мая оно отмечает еще и 30-летний юбилей.

«В рамках этих событий в новой открывшейся экспозиции музея „Путь к Победе“ и можно будет ознакомиться с новостями выпуска Победного Дня», — подчеркнула заведующая сектором «Библиотека» Музея Победы Елена Анохина.

Как отметила руководитель Московского регионального отделения Движения «Волонтеры Победы» Виктория Лотарева, волонтеры в Москве уже поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Им выдают копию газеты того самого выпуска, которая напоминает им о совершенном героическом подвиге.

Детство, растоптанное войной: как выживали и о чем мечтали мальчишки и девчонки в ВОВ

«Наша цель — сохранить историческую память, и приятно осознавать, что вместе с партнерами мы усиливаем наши возможности с каждым годом все больше и больше!» — указала она.

На страницах выпуска первые официальные сообщения о капитуляции Германии, приказы Верховного Главнокомандующего, а также поздравления советскому народу и фотография из Берлина.

На первой полосе газеты опубликован текст Акта о безоговорочной капитуляции Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы. На других страницах содержатся поздравления советскому народу, опубликованы фотографии из Берлина и собраны материалы, связанные с этим великим днем. Вместе с тем в выпуске говорится о том, как 9 мая встретили в Москве и других городах страны и мира.

Газета «Известия» продолжала работать всю войну. Она выходила пять-шесть раз в неделю. Фронтовые репортеры внесли неоценимый вклад в Победу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как бойцы СВО готовятся к параду на Красной площади.