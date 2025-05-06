Умер советский писатель Валерий Шевчук

Советский писатель-фантаст Валерий Шевчук умер на 86-м году жизни. Печальную новость подтвердила дочь литератора Юлианна Шевчук в соцсетях.

«Отошел в вечность на 86-м году жизни мой отец, писатель Валерий Шевчук. Закончились его земные страдания… Отмучился сам и отмучил нас… Вечный покой пошли ему, Господи, а свет извечный пусть ему светит. Покойся в мире, папа!» — написала женщина.

Как сообщила дочь писателя, он скончался в больнице, а в последние дни тяжело болел. Долгое время писатель жил на Украине, местные СМИ утверждают, что Валерий Шевчук скончался из-за обострения диабета.

Ранее 5-tv.ru писал, что бразильская актриса из сериала «Единомышленники» умерла в возрасте 11 лет. Причина смерти пока остается неизвестной. По некоторым данным, девочка пережила как минимум 12 остановок сердца. Мать юной актрисы рассказала, что врач предположил у ребенка лихорадку денге, но не стал делать поспешных выводов.