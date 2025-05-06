Бразильская актриса из сериала «Единомышленники» умерла в возрасте 11 лет

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 58 0

У девочки было как минимум 12 остановок сердца, врачи пытались спасти ее.

Бразильская актриса из сериала «Единомышленники» умерла в возрасте 11 лет

Фото: Instagram*/millenamboficial

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Милена Брандао, юная бразильская актриса, ушла из жизни в возрасте 11 лет. Об этом стало известно от TMZ.

Печальное событие произошло в больнице Сан-Паулу. Причина смерти пока остается неизвестной. По информации источника, у девочки было как минимум 12 остановок сердца.

Две недели назад у Брандао появились первые симптомы недомогания. Она жаловалась на головные боли, которые сопровождались сонливостью, потерей аппетита и неприятными ощущениями в ногах.

Мать актрисы рассказала, что врач предположил у ребенка лихорадку денге, но не стал делать поспешных выводов.

Ночью семья обратилась к специалисту, так как девочка не могла ходить и потеряла сознание. Она пришла в себя уже в больнице. По словам матери, у дочери было до трех остановок сердца в день.

Милена Брандао стала известна широкой публике после выхода на экран бразильского сериала «Единомышленники» в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти народного артиста России Николая Горохова.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.91
0.42 92.91
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Российская штурмовая авиация нанесла удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
5:35
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Мирабель
5:05
Зарплаты россиян превысят 130 тысяч рублей к 2028 году
4:38
В московских аэропортах Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения
4:10
Бразильская актриса из сериала «Единомышленники» умерла в возрасте 11 лет

Сейчас читают

F-35 в деталях: Трамп накажет строптивых союзников «потайной кнопкой»?
«В кровь не бьемся»: Гарик Богомазов рассказал про футбольные тренировки
«Мужчины могут поучиться»: певица Севиль о характере Стаса Михайлова
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу