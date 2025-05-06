Бразильская актриса из сериала «Единомышленники» умерла в возрасте 11 лет

Милена Брандао, юная бразильская актриса, ушла из жизни в возрасте 11 лет. Об этом стало известно от TMZ.

Печальное событие произошло в больнице Сан-Паулу. Причина смерти пока остается неизвестной. По информации источника, у девочки было как минимум 12 остановок сердца.

Две недели назад у Брандао появились первые симптомы недомогания. Она жаловалась на головные боли, которые сопровождались сонливостью, потерей аппетита и неприятными ощущениями в ногах.

Мать актрисы рассказала, что врач предположил у ребенка лихорадку денге, но не стал делать поспешных выводов.

Ночью семья обратилась к специалисту, так как девочка не могла ходить и потеряла сознание. Она пришла в себя уже в больнице. По словам матери, у дочери было до трех остановок сердца в день.

Милена Брандао стала известна широкой публике после выхода на экран бразильского сериала «Единомышленники» в 2019 году.

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