Москва помогает городам-побратимам Донецку и Луганску

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По словам Сергея Собянина, в рамках программы поддержки в столицах ДНР и ЛНР восстановлены более 2000 объектов.

Собянин и Путин

Фото: kremlin.ru

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Восстановление Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжается. Об этом было заявлено 5 мая на встрече президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам столичного градоначальника, в рамках программы поддержки городов-побратимов, в Донецке и Луганске восстановлены более 2000 объектов, реконструированы тысячи километров инженерных сетей и отремонтированы миллионы квадратных метров дорог. В этом году акцент сделан на благоустройстве общественных пространств: парков и улиц. В новых регионах восстанавливают скверы героев Великой Отечественной войны. В парках ставят летние кинотеатры, высаживают зеленые газоны и деревья. Другими словами, делают все, чтобы жизнь здесь была похожа на другие российские города.

Владимир Путин отметил важность этих преобразований, подчеркнув, что такие изменения в инфраструктуре создают ощущение улучшений в жизни людей.

«Очень важно, чтобы люди почувствовали, что в их текущей жизни происходят позитивные изменения», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 70 регионов подключились к московскому сервису по обработке рентгеновских снимков с помощью искусственного интеллекта.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

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