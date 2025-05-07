«Никогда не говори никогда»: Трамп снова попробовал купить Канаду

Но новый премьер-министр страны опять ответил отказом.

Вашингтон сегодня нанес очередной удар по Оттаве. Дональд Трамп сегодня принял в Белом доме нового премьера Канады Марка Карни и уже напрямую дал понять, что вопрос о 51-м штате не закрыт.

«Она не продается и не будет продаваться никогда», — заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

«Время покажет. Но я говорю — никогда не говори никогда», — ответил Дональд Трамп.

Трамп обещает Канаде сильную армию, низкие налоги и качественную медицину. При этом в самих Штатах далеко не все американцы могут позволить себе медстраховку.