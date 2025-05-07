Никакого шопинга: почему Лера Кудрявцева вынуждена экономить

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Лера Кудрявцева тратит все заработанные деньги на ремонт в загородном доме

Пожаловавшаяся на жизнь Кудрявцева вынуждена экономить

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Телеведущая не сорит деньгами направо и налево.

Телеведущая Лера Кудрявцева тратит все заработанные средства на ремонт в загородном доме. Из-за финансовых трудностей она была вынуждена отказаться от косметолога и шопинга, пишет 7Дней.ru.

Кудрявцева начала ремонт в доме после того, как восстановила московскую квартиру после ЧП. В конце 2023 года телеведущая вернулась из отпуска и обнаружила, что ее жилье затопило.

Во время отсутствия звезды следить за порядком должен был ее супруг, хоккеист Игорь Макаров. Виновен он в случившемся или нет — неясно, однако сразу после инцидента Кудрявцева обвинила спортсмена в алкоголизме и озвучила намерение развестись.

Известно, что Макаров ради жены прошел лечение и бросил пить. Телеведущей удалось сохранить брак, однако некоторые СМИ уверяют, что хоккеист якобы вернулся к пагубной привычке. Кудрявцева же публично о новых проблемах в отношениях не заявляла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кудрявцева увезла дочь от мужа.

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