Теперь рекордсмены: юные москвичи выступили на чемпионате по профмастерству

Их соперниками стали учащиеся из более чем 70-ти регионов страны.

В Москве прошел межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы». В нем сборная столицы забрала рекордное количество медалей — 213 наград. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Соревнования прошли на базе семнадцати столичных колледжей, оснащенных современным оборудованием и новейшими лабораториями», — уточнила она.

Чемпионат проходил в течение всего апреля в 29 регионах страны. В нем приняли участие школьники и студенты колледжей. Участники соревновались в 39 профессиональных компетенциях, в том числе, в управлении локомотивом, фрезерных работах на станках, огранке ювелирных вставок, работе с медицинской оптикой и других.

Команда Москвы является одной из самых многочисленных — более 700 участников. В ее составе учащиеся завоевала 124 золотые, 30 серебряных и 27 бронзовых медалей, а также 32 медальона за профессионализм.

Финальные состязания чемпионата пройдут в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге в мае, августе и ноябре соответственно.

Чемпионат «Профессионалы» стартовал в 2023-м году. Организаторы отмечают, что в этом году впервые в чемпионате принимают участие такое количество регионов — юные специалисты задействованы из 77-ми регионов страны.

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