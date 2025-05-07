«Молодые таланты»: комментатор о юных хоккеистах на международном турнире

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 35 0

Комментатор Кузмак: в российском хоккее огромное количество молодых талантов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Выступление наших ребят на World Selects Invitational в Италии — показатель эффективной работы детских спортивных школ.

В рядах детских хоккейных команд России огромное количество молодых талантов. Об этом 5-tv.ru рассказал спортивный комментатор Александр Кузмак, высказываясь о турнире World Selects Invitational в Италии.

«Самое главное — это, наверное, то, что наш хоккей, во-первых, показал, что он не просто жив, а что в нем огромное количество молодых талантов. А этот турнир действительно открывает таланты», — заявил он.

Кузмак подчеркнул, что важно способствовать сохранению талантов. Комментатор сослался на статистику, согласно которой, чем старше становятся спортсмены, тем реже они принимают участие в турнирах. Это говорит о необходимости работать с юными хоккеистами и подготавливать их к переходу во взрослый спорт.

Результаты, которые показали российские «Динамо», «Авангард» и сборная Золотого кольца на международном чемпионате в Италии — доказательство эффективной работы детских хоккейных школ и компетентности тренеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что хоккеисты из России выиграли международный турнир в Италии. Победители — воспитанники школ Москвы и Подмосковья.

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