Объявленное Путиным перемирие в честь 80-й годовщины Победы вступило в силу

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 22 0

Оно продлится до 00:00 11 мая.

Объявленное Путиным перемирие в честь 80-й годовщины Победы вступило в силу

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня. Это решение вступило в силу. С 00:00 8 мая до 00:00 11 мая Россия приостанавливает все военные операции в рамках режима прекращения огня.

Президент России Владимир Путин сообщил о временном прекращении боевых действий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это решение было принято 28 апреля.

В Кремле подчеркивают, что, по мнению России, Украине следует поступить аналогичным образом. В случае нарушения перемирия со стороны Киева Вооруженные силы Российской Федерации «примут соответствующие меры».

Это перемирие стало третьим с момента начала специальной военной операции (СВО). Первое было объявлено в 2023 году в честь Рождества, а второе — в честь Пасхи в апреле этого года.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, 28 апреля сообщил, что инициатива о перемирии в честь 80-летия Победы — это проявление доброй воли России. По его словам, президент Владимир Путин руководствуется гуманитарными соображениями, что подчеркивает готовность страны к мирному урегулированию конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия ударит «Орешником» по Киеву в случае украинских провокаций на День Победы.

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