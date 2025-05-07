Россия ударит «Орешником» по Киеву в случае украинских провокаций на День Победы

Владимир Путин дал указание Минобороны РФ определить возможные цели.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы России ответят ударом «Орешника» по Киеву в случае каких-либо провокаций со стороны Украины на 80-летие Великой Победы. Об этом сообщает Mash, со ссылкой на свои источники.
Издание заявило, что президент государства Владимир Путин дал указание Минобороны РФ определить возможные цели. Таким образом, Россия дает понять, что ответ на преступления киевского режима в великий праздник будет серьезным.
Российский лидер объявил трехдневное перемирие с 8 по 10 мая. Однако президент Незалежной Владимир Зеленский отправил ряд беспилотников на Москву и субъекты РФ. Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что семнадцать летящих на Москву дронов успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).
Telegram-канал также сообщил, что украинская элита спешно эвакуирует свои семьи из столицы Незалежной. Вероятнее всего, как отметили журналисты, верхушка киевского режима осознает всю тяжесть последствий своих преступных действий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пройдет Парад Победы в Москве на 9 Мая.
- 7 мая
- В Петербурге готовятся к самому масштабному шествию «Бессмертного полка»
- 7 мая
- Слышите ли меня, матери?! Пронзительные истории женщин на фронте в ВОВ
- 7 мая
- Шолохов сбежал с показа: как Сергей Бондарчук снимал культовый фильм «Судьба человека»
- 7 мая
- «Молчаливое эхо войны»: в Астрахани открыли часовню в память о защитниках Отечества
- 7 мая
- На парад Победы в 98 лет: ветеран-панфиловец посетит Красную площадь 9 мая
- 6 мая
- Вечный огонь зажгли на 80 мемориалах в рамках акции «Храним огонь Победы»
- 6 мая
- «Мы дошли до Берлина»: автографы Победы на стенах Рейхстага
- 6 мая
- Детство, растоптанное войной: как выживали и о чем мечтали мальчишки и девчонки в ВОВ
- 6 мая
- Кормили, грели и защищали: как кошки помогали на фронте и в тылу во время войны
- 6 мая
- Приближают свою победу: как герои СВО готовятся к параду на Красной площади
Читайте также
80%
Нашли ошибку?