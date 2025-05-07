Россия ударит «Орешником» по Киеву в случае украинских провокаций на День Победы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 434 0

Владимир Путин дал указание Минобороны РФ определить возможные цели.

Россия ударит «Орешником» по Киеву в случае украинских провокаций на День Победы

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
День Победы 9 Мая

Вооруженные силы России ответят ударом «Орешника» по Киеву в случае каких-либо провокаций со стороны Украины на 80-летие Великой Победы. Об этом сообщает Mash, со ссылкой на свои источники.

Издание заявило, что президент государства Владимир Путин дал указание Минобороны РФ определить возможные цели. Таким образом, Россия дает понять, что ответ на преступления киевского режима в великий праздник будет серьезным.

Российский лидер объявил трехдневное перемирие с 8 по 10 мая. Однако президент Незалежной Владимир Зеленский отправил ряд беспилотников на Москву и субъекты РФ. Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что семнадцать летящих на Москву дронов успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Telegram-канал также сообщил, что украинская элита спешно эвакуирует свои семьи из столицы Незалежной. Вероятнее всего, как отметили журналисты, верхушка киевского режима осознает всю тяжесть последствий своих преступных действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пройдет Парад Победы в Москве на 9 Мая.

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