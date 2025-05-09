Ровным строем: парад Победы завершился красочным авиационным шоу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 159 0

Парад Победы завершился красочным авиационным шоу

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Военные летчики раскрасили небо над столицей в цвета российского триколора.

Пролетом авиации, оставивших за собой шлейф в цветах российского флага, завершился военный парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кадрами делится 5-tv.ru.

Традиционно в небе авиационные группы «Стрижи» и «Витязи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел парад Победы в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке.

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