Парад Победы прошел в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке

Парад Победы, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), прошел на Дальнем Востоке. Особо отметились шествия в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке. О том, как это было, рассказали в местных и в федеральных СМИ. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске перед началом прохождения парадных расчетов и техники жителей города поздравил губернатор Валерий Лимаренко.

Шествие в честь памятной даты окрыли знаменные группы Государственного Флага РФ и Знамени Победы. Их сопровождали роты почетного караула 68-го гвардейского армейского корпуса. После чего по городу прошли парадные расчеты со штандартами фронтов, под знаменами которых советские военные победили в ВОВ, и строй солдат, облаченных в форму красноармейцев. Прецедент стал уже ежегодной традицией.

К российским бойцам присоединились кавалеры орденов Мужества, обладатели медалей «За отвагу», «За храбрость» и других наград. На площадь вступила и сводная рота офицеров управления 68-го гвардейского армейского корпуса и 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Сотрудники УФСИН, ГУ МЧС, военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, а также кадеты и юнармейцы поучаствовали в параде. Пешую часть мероприятия завершил оркестр 39-й отдельной мотострелковой бригады.

Парад войск Южно-Сахалинского гарнизона продолжился прохождением боевой техники Вооруженных сил России и исполнением песни «День Победы». Завершилось шествие акцией «Бессмертный полк», которую поддержали сотни горожан.

Хабаровск

В Хабаровске на площади имени Ленина состоялся торжественный марш, в котором были задействованы более трех тысяч человек, а также на мероприятии проехали десятки единиц военной техники.

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Началось шествие в Дальневосточном федеральном округе с выноса флага России под песню «Священная война» композитора Александра Александрова. Парадом командовал генерал-майор Дмитрий Горбатенко. В центре города с копиями фронтовых штандартов прошли роты барабанщиков и почетного караула. Также отметились в шествии офицеры от управления Восточного военного округа, военно-воздушные силы и противовоздушная оборона.

Перед участниками мероприятия проехали танки Т-34, самоходная установка ИСУ-152 и знаменитая «Катюша», а также тактические вездеходы «Ерофей», выпускаемые в Хабаровске для нужд специальной военной операции (СВО).

Вечером в честь Великой Победы в Хабаровске прогремит салют.

Владивосток

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Во Владивостоке Парад Победы открыл губернатор Олег Кожемяко. Затем под игру фанфар парадный строй объехал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.

Открыла праздничное шествие, как и в Хабаровске, рота ударников — воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища. Вместе с почетным караулом под предводительством лейтенанта Тимофея Рященко прошли и 10 участников специальной военной операции.

Завершилось военное прохождение выступлением сводного военного оркестра с участием музыкантов национальной гвардии, училища им. Макарова и штаба ТОФ. В дальнейшем на центральную площадь вынесли 80-метровую георгиевскую ленту. Ее площадь составила 640 квадратных метров.

Событие продолжилось концертной программой. Горожане собрались в Адмиральском сквере, где прошла акция «Солдатская каша».

Ранее, писал 5-tv.ru, Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском.