Российские силы до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 22 0

На нарушения украинскими боевиками режима прекращения огня наши бойцы реагируют зеркально.

Российские силы до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Российские силы еще до начала действия перемирия в честь празднования Дня Победы освободили населенный пункт Троицкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе боев на этом направлении противник понес очередные потери — до 510 боевиков и военную технику.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что с 00:00 мск 8 мая ВС РФ в зоне проведения спецоперации полностью прекратили боевые действия. На нарушения украинскими боевиками режима прекращения огня российские бойцы реагируют зеркально.

В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин объявил о временном перемирии. С 00:00 8 мая до 00:00 11 мая Россия приостанавливает все военные операции. Это перемирие стало третьим с момента начала спецоперации. Первое было объявлено в 2023 году в честь Рождества, а второе — в честь Пасхи в апреле этого года.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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