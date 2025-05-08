Российские силы до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
На нарушения украинскими боевиками режима прекращения огня наши бойцы реагируют зеркально.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские силы еще до начала действия перемирия в честь празднования Дня Победы освободили населенный пункт Троицкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в ходе боев на этом направлении противник понес очередные потери — до 510 боевиков и военную технику.
Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что с 00:00 мск 8 мая ВС РФ в зоне проведения спецоперации полностью прекратили боевые действия. На нарушения украинскими боевиками режима прекращения огня российские бойцы реагируют зеркально.
В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин объявил о временном перемирии. С 00:00 8 мая до 00:00 11 мая Россия приостанавливает все военные операции. Это перемирие стало третьим с момента начала спецоперации. Первое было объявлено в 2023 году в честь Рождества, а второе — в честь Пасхи в апреле этого года.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 7 мая
- Как российские операторы дронов уничтожают боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 мая
- Российские танкисты уничтожили пункт управления дронами боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 мая
- Российские бойцы освободили населенный пункт Лысовка в ДНР
- 6 мая
- Боевики нанесли удар по мемориалу в честь павших героев ВОВ в Херсонской области
- 6 мая
- Цель ликвидирована — работают российские снайперы. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 мая
- Российская штурмовая авиация нанесла удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 мая
- Расчет РСЗО «Град» уничтожил орудие боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 мая
- Обнаружили и уничтожили — экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 мая
- Су-34 ударили по пункту временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 мая
- Расчеты ПЗРК «Верба» успешно поохотились на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
80%
Нашли ошибку?