В Москве прошла церемония передачи частицы Вечного огня в Кишинев

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Прошла церемония передачи Вечного огня Кишиневу

Фото, видео: Молдавский политический блок «Победа»; 5-tv.ru

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В ней приняли участие лидер молдавского политического блока «Победа» и депутаты парламента страны.

В Москве у Могилы Неизвестного Солдата прошла церемония взятия частицы Вечного огня для передачи в Кишинев. В мероприятии приняли участие лидер политического блока «Победа» Илан Шор и депутаты парламента Молдовы.

«Для меня лично это важно, потому что мои оба дедушки дошли до Берлина. Мой двоюродный дед был военным корреспондентом и погиб. Мои прабабушки и прадедушки погибли в концлагерях. Поэтому для меня и для подавляющего большинства граждан Молдовы 9 Мая — это великий день. Это праздник победы над фашизмом, когда победила одна большая страна», — заявил Илан Шор.

Политический блок «Победа» открыто говорит о том, что не видит будущего Молдовы без единого политического и экономического пространства с Россией. Участники объединения подчеркивают, что государства имеют общую историю и культурные связи, а потому они должны развиваться вместе.

Участникам политического блока и депутатам парламента Молдовы было очень важно принять участие в церемонии. Они объяснили, что для них это — возможность прикоснуться к истории и памяти.

«Это очень важно и для большинства граждан Молдовы», — заключил Шор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европейский союз усиливает дипломатическое присутствие в Молдавии.

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