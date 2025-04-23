В ближайшие часы в Кишинев прилетит глава европейской дипломатии Кая Каллас. Будет говорить о поддержке Евросоюза и пути присоединения.

Это нужно в первую очередь Румынии, которая хочет объединиться и подчинить себе Молдавию. О таком намерении неоднократно заявляли румынские политики. Все это неразрывно связано с европейскими русофобскими нарративами.

Глава Гагаузии, которая уже ровно год под следствием якобы за финансирование партии «Шор» во время выборов, постоянно подчеркивала, что в таком случае регион выйдет из состава страны, ведь это приведет к гибели культуры, языка и этноса.

По мнению сторонников Гуцул, правительство президента Республики Молдова Майи Санду пытается задушить автономию, которая продвигает идею о сближении с Россией. По сути, Европа с помощью молдавского правительства стремится сделать страну антироссийской по украинскому сценарию. Апогеем всего этого стало то, что Кишиневские власти запретили праздновать День Победы на главной площади.