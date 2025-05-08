Более 100 человек погибло из-за ударов Израиля в секторе Газа

Почти 500 человек пострадало за прошедшие сутки в результате атак военных сил Израиля. Из них погибшими числятся 106 мирных жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа.

«За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 106 погибших и 367 пострадавших», — сообщает ведомство в Telegram-канале.

По данным местного минздрава, с 7 октября 2023 года, когда начались атаки, их жертвами стали свыше 52,7 тысяч человек. Всего пострадавших зафиксировано больше 119 тысяч.

6 мая стало известно о том, что минимум 20 мирных жителей погибли во время обстрела школы в центральном районе сектора Газа. Движение «Ансар Аллах» поделилось своими намерениями продолжать наносить ответные удары по Израилю до тех пор, пока государство не завершит операцию в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в секторе Газа людям приходится выживать из-за нехватки еды. На рынках и в центрах распределения запасов закончились продукты. Сотрудники Красного Полумесяца пытаются расчитывать продовольствие так, чтобы жителям хватило хоть какого-нибудь минимума.