Новым Папой Римским избран кардинал Роберт Прево

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево стал новым главой католической церкви под именем Льва XIV. Он появился на балконе Сикстинской капеллы в Ватикане. Об этом сообщают Vatican News.

Кардиналу Прево 69 лет, он родился в Чикаго. Новый Папа был рукоположен в священники в 1982 году, примкнув к Ордену Святого Августина. Со временем он стал генеральным настоятелем августинцев и пробыл на посту с 2001 по 2013 годы. Кроме того, Прево возглавлял епархию Чиклайо в Перу.

Накануне из трубы Сикстинской капеллы пошел белый дым. Это означает, что конклав кардиналов принял решение. Выборы понтифика продлились два дня. Вчера, 7 мая, голосоввание закончилось ничем. Не менее 89 участников конклава должны избрать кандидата. Это составляет две трети от всех проголосовавших. Интересно, что местные жители предсказывали затяжной процесс. Все были уверены, что понтифика будут выбирать не менее трех дней. Но Папу все же выбрали достаточно быстро.

Ранее 5-tv.ru писал, что похороны Папы Римского Франциска пройдут с отступлением от традиций. Сам понтифик считал церемонию перегруженной. Он сократил число бдений и отказался от традиции закрытия гроба. Кроме того, Папа Римский завещал похоронить его не в Ватикане, а в римской церкви богоматери Великой. Причем, гробница должна быть простой, без особых украшений.