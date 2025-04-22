Похороны Папы Римского Франциска пройдут с отступлением от традиций

Сегодня объявят дату похорон Папы Римского. Уже известно, что церемония погребения, по настоянию понтифика, пройдет с отступлением от традиций.

Франциск считал ее перегруженной. Он сократил число бдений и отказался от церемонии закрытия гроба. Кроме того, Папа Римский завещал похоронить его не в Ватикане, а в римской церкви богоматери Великой. Причем, гробница должна быть простой, без особых украшений.

На похороны понтифика съедутся первые лица многих государств. Свое присутствие подтвердил Дональд Трамп.

Понтифик скончался накануне в результате инсульта. В связи с трагедией сегодня приспустят флаги в Германии и Словакии. Многодневный траур объявили в странах Латинской Америки.