Папа римский с сомнительным прошлым: кто такой Лев XIV из США

Роберт Прево стал первым американским понтификом.

В Ватикане кардиналы Римско-католической церкви избрали нового Папу Римского. Им стал кардинал Роберт Прево из США — теперь известный как Лев XIV. В прошлом священник отличился неоднозначными решениями. Он был участником скандалов с другими папами, где сыграл не последнюю роль.

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Роберт Прево перешел в должность генерального настоятеля ордена августинцев в 2001 году. Большую часть церковного служения он провел в качестве миссионера. Епископом священник стал в 2015 году. Сан кардинала он получил лишь в 2023 году.

Папа Франциск назначил Прево членом Конгрегации по делам епископов Ватикана в ноябре 2020 года. Такое решение удивило многих наблюдателей за церковью, учитывая, что Прево не был кардиналом или митрополитом-архиепископом.

Уже в 2021 году сообщалось, что Прево — вероятный кандидат на руководящую должность в Риме или на главную архиепархию в Соединенных Штатах. 5-tv.ru разбирается, кто такой новый папа риский.

Позволил насильнику жить вблизи от школы

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В сентябре 2000 года Прево разрешил священнику отцу Джеймсу Рэю, совершившему сексуальное насилие над несовершеннолетними, проживать в монастыре Святого Иоанна Стоуна в Чикаго, который находился за углом от католической начальной школы. В дальнейшем кардинал Блаз Купич заявлял, что в этом месте нельзя располагать тех священников, что ранее обвинялись в сексуальных домогательствах.

Следуя епархиальным записям, для этого шага было необходимо получить одобрение от Роберта Прево, ныне избранного папы римского. В то время священник был настоятелем августинской провинции.

Позволение о переезде в монастырь, расположенный поблизости от католического образовательного учреждения, не является нарушением канонического права. Однако такие действия в последние годы неоднократно критиковались защитниками жертв.

К тому же после очень похожей ситуации в 2018 году публичные извинения приносил кардинал Купич. Этот поступок свидетельствует об изменениях практики церкви в ходе минувших десятилетий. Общественность стала больше понимать в том, как церковь устроена, и ожидает должных мер от нее к сексуальным насильникам из числа священнослужителей, а также искоренения правонарушений.

Из епархиальных записей, которые были изучены The Pillar, известно, что Рэя ограничили в служении на девять лет до этого, а также обвиняли в сексуальном насилии над мальчиками. Сам священник признавался, что клал одного мальчика в свою кровать в приходском доме, но он «не помнит» о сексуальном насилии над ним. По словам Джеймса, с ребенком он только «обнимался». В свою очередь епархиальным чиновникам он рассказывал, что в 1993 году состоял в интимной близости с мужчиной, когда совершал паломничества в Меджугорье.

Если принять во внимание записи, то можно понять: священники пытались закрыть глаза на нежелательное соседство обвиняемого служителя церкви и школы. Они указывали в документах, что сочли резиденцию августинцев подходящей для Рэя, так как «в непосредственной близости» учебного заведения нет. На самом деле, католическая начальная школа Святого Фомы Апостола располагалась менее чем в квартале от резиденции.

При этом не нашлось записей о том, что должностные лица архиепархии, посетившие это место, или лидеры августинцев каким-либо образом акцентировали внимание на проблеме. Директор католической школы предупреждал архиепархию, что Рэй время от времени забирал детей из класса и становится «обидчивым» с некоторыми учениками.

Лишь в 2002 году, когда скандал получил большее распространение, а американские епископы приняли политику в отношении сексуального насилия, Рэя перевели из монастыря. Против священника возбудили официальное каноническое дело, а затем полностью отстранили от служения.

Закрывал глаза и просил прощения

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Необычно, что Прево не единственный член Конгрегации епископов, позволивший священнику, которому предъявлялись обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетним, жить в доме августинцев в Чикаго. Так, в 2018 году кардинал Блаз Купич, будучи членом конгрегации, попросил прощения за то, что дал разрешение другому служителю церкви, вероятно, совершившему сексуальное насилие в прошлом, проживать в том же самом доме из-за недопонимания.

Отца Ричарда Макграта обвинили в хранении детской порнографии на мобильном телефоне в 2017 году. А после этого инцидента он переехал в монастырь августинцев. Обвиняемый отказался от предоставления телефона властям, и полиция инициировала расследование в отношении него за сексуальное насилие над ученицей старшей школы в 1990-х годах.

В сентябре 2018 года общественность узнала, что Макграт проживает крайне близко к католической начальной школе. Тогда Купич написал письмо с извинениями общинам прихода и школы Святого Апостола Фомы. Он также уверял, что священник незамедлительно переедет.

Кардинал пояснил, что в его офисе не знали о положении Макграта. По словам кардинала, он не предполагал о следствии по делу священнослужителя за жестокое обращение с детьми.

Купич признавал, обвиняемый в жестоком обращении с детьми проживать в непосредственной близости от школы не должен.

«Безопасность ваших детей — наш главный приоритет. Я извиняюсь за страдания, которые эта ситуация вызвала», — говорил кардинал.

Ставший архиепископом Чикаго в 2014 году, Купич был назначен в Конгрегацию епископов в 2016 году.

За разоблачения в 2018 году он подвергся критике. Тогда он был епископом Спокана, штат Вашингтон. Отмечалось, что семи священникам, обвиняемым в сексуальном насилии, которые жили в кампусе Университета Гонзага, он не возражал и не предупреждал об их присутствии.

Извинения кардинала за проживание Макграта в чикагском монастыре стали следствием после отчета большого жюри Пенсильвании 2018 года, а также разоблачений Теодора Маккаррика, признанного виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними и лишенного сана в 2019 году. Опозоренный бывший кардинал Маккаррик возглавлял архиепархию с 1986 года по 2000 год.

Все это усилило чувствительность общественности в отношении епископальных ответов на сексуальное насилие над священниками.

Другим американцем, назначенным в конгрегацию, стал кардинал Джозеф Тобин, архиепископ Ньюарка. Священнослужитель отказался обнародовать результаты внутреннего расследования длительного сексуального насилия Маккаррика над семинаристами, молодыми священниками и несовершеннолетними. Он сослался на продолжающееся расследование генерального прокурора Нью-Джерси. Опубликовать записи о фондах архиепархии, контролируемых Маккарриком, которые, как считается, могут дать представление о церковных чиновниках, защищавших бывшего кардинала, представитель Церкви также не согласился.

Не без греха

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Исторически сложилось, что глава католической церкви, Папа Римский, должен показывать безупречный пример для всей паствы, являясь образцом нравственности и гуманности. Однако на практике все оказывалось чаще иначе. Об этом писало издательство aif.ru.

Новейшие прецеденты далеко не самые тяжелые, с которыми довелось столкнуться священнослужителям. Всего в католической церкви было 267 понтификов, включая ныне избранного, но соответствовали требованиям к отцу церкви не все.

Например, Иоанн XII, в миру Октавиан Тусколо, занимал папский престол с 955 по 963 год. Человеком священник слыл грубым и лицемерным. Свой дворец он превратил в бордель, а также погряз в порочных связях. Среди его любовниц отмечали респектабельных дам, служанок и даже родственниц.

Папа не принимал причастие, что является главным христианским таинством. Он наделял современников значимыми церковными должностями за деньги. Другими его злодеяниями стали ослепление духовника Бенедикта, кастрация и убийство кардинала Иоанна, алкоголизм и пристрастие к азартным играм.

Другим неподходящим под миролюбивые качества папой был Бенедикт IX. В миру его прозвали Феофилакт III, граф Тусколо. Происходил он из того же дома, что и Иоанн. В свое время его называли «дьявол из ада в обличье священника». Бенедикт был изворотливым, аморальным и циничным. За ним отмечали многократные прелюбодеяния, участие в оргиях и содомию.

В ходе народного восстания священник был вынужден бежать из Рима. Однако затем он правил вновь. Позднее получил и третий понтификат. Бенедикт стал единственным римским понтификом, занимавшим священный престол трижды: 1032–1044, 1045–1047 и 1047–1048 годы.

Одним из самых беспринципных представителей Церкви считали Родриго Борджиа, который принял имя папы Александра VI. На папском престоле он находился с 1492 года по 1503 год.

При понтифике развилось кумовство. Кардинальские шапки он раздавал своевольно, желая сформировать круг доверенных лиц. Его сын Чезаре получил сан кардинала в возрасте 18 лет. Не гнушался папа и активной сменой любовниц. За ним были замечены инцестные связи и отправления ядом политических конкурентов.