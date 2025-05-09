В Мордовии открыли памятники погибшим на СВО героям

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

На монументах изображены военнослужащие.

В Мордовии открыли памятники погибшим на СВО героям

Фото: e-mordovia.ru

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Погибшим в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащим открыли памятники в Республике Мордовия. Монументы установили в Саранске и Ковылкино.

Уточнялось, что возведенный на площади Победы в Саранске мемориал изображает бойца с автоматом в руке, который защищает ребенка. Над головой военного пролетают три аиста.

Торжественную церемонию открытия памятника посетили кадеты, учащиеся школ, ветераны, а также супруги, дети и вдовы участников СВО. Цветы к монументу возложили и действующие военнослужащие.

«Теперь нашим, скажем, и воинам, и женам, и вдовам есть куда подойти и поклониться», — пояснил ветеран боевых действий Юрий Полобичев.

В Ковылкино мемориал представляет собой ряд памятных табличек, на которые нанесены имена павших в зоне СВО военных, а основная часть — мраморный монумент с изображением солдата.

На открытие этого монумента также были приглашены кадеты и военнослужащие. Рядом с новой достопримечательностью участники церемонии зажгли вечный огонь. Глава Республики Мордовия Артем Здунов выступил на мероприятии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что портрет погибшего военкора «Известий» Еремина представили на выставке в Анкаре.

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