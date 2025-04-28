Портрет погибшего военкора «Известий» Еремина представили на выставке в Анкаре

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Поводом стал приближающийся День Победы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Портрет погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) военкора «Известий» Семена Еремина представили в ходе выставки материалов специального проекта «Погибли за правду», которая прошла в Анкаре. Издательство опубликовало кадры из выставочного зала.

Проект посвятили журналистам, погибшим во время боевых действий на СВО. Как отмечалось, его направление — в сохранении памяти обо всех мужественных сотрудниках СМИ, которые работали на фронте.

Организатором экспозиции выступило Россотрудничество. Поводом стал приближающийся День Победы. Инициировали проект информационные агентства Донбасса и Новороссии — Донецкое, Запорожское и Херсонское новостные агентства, Луганский информационный центр — и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич.

Семен Еремин погиб 19 апреля 2024 года. Его не стало в возрасте 42 лет. Военкор скончался от атаки FPV-дрона, когда происходила съемка репортажа. Сообщалось, что он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Еремин находился и работал на территориях проведения спецоперации с февраля 2022 года. Он, будучи в составе съемочной группы, делал репортажи из Волновахи одним из первых в марте того же года. В это время российские военные сняли украинский флаг на въезде в населенный пункт. К тому же среди первых журналист подготовил материалы о «Ланцетах» и «Солнцепеках».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Троекуровском кладбище открыли памятник военкору «Известий» Семену Еремину.

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