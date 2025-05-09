Поезд впервые за 11 лет прибывает на вокзал Донецка

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 43 0

Он прекратил принимать электрички из-за боевых действий.

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вокзал Донецка впервые за 11 лет примет поезд. Сейчас электричка движется к центральной железнодорожной станции города. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей в своем Telegram–канале.

«С сегодняшнего дня начинается курсирование поездов там, где они не ходили более десять лет. Электричка прибывает из города Дебальцево. До этого конечной станцией на этом маршруте служила Ясиноватая», — говорится в сообщении.

Вокзал перестал принимать поезда в 2014 году из-за начала боевых действий на Донбассе. Несмотря на это, пассажиры могли приобретать там билеты на рейсы в другие регионы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Донецком краеведческом музее состоялась церемония заложения «Капсулы времени». Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Великой Победы, оно прошло в рамках одноименной всероссийской общественно-патриотической акции СК РФ. Церемонию провели работники музея и сотрудники СУ СК России по Донецкой Народной Республике.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
Последний панфиловец: ветеран ВОВ Владимир Бурцев посетил Парад Победы
11:36
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы
11:23
Расчеты стран СНГ прошли по Красной площади на Параде Победы
11:15
Путин: Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма
11:14
Военные Китая и других дружественных армий прошли по Красной площади
11:12
На Парад Победы на Красную площадь прибыли Кустурица, Сигал и Машков

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
«За вами ваше поколение»: Захарова призвала празднующих 9 Мая украинцев не сдаваться
80 лет Великой Победы: прямая трансляция Парада на Красной площади
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу