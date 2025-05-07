В Донецке заложили «Капсулу времени» в преддверии 80-летия Великой Победы

Ее откроют 9 мая 2045 года.

В Донецком краеведческом музее состоялась церемония заложения «Капсулы времени». Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Великой Победы, оно прошло в рамках одноименной всероссийской общественно-патриотической акции СК РФ.

Церемонию провели работники музея и сотрудники СУ СК России по Донецкой Народной Республике.

Заместитель руководителя следственного управления отметил, что «Капсула времени» — это символ общей ответственности перед историей. Церемония заложения укрепляет связь между поколениями и объединяет жителей страны грандиозной целью — сохранить память о тех, кто принес себя в жертву ради свободы и независимости Родины.

Внутри «Капсулы времени» послания для потомков и тех, кто посвятит свою жизнь службе Отечеству. Ее откроют через два десятилетия — 9 мая 2045 года, в день 100-летия Победы в Великой Отечественной войне. До этого момента ее будет хранить администрация Донецкого краеведческого музея.

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