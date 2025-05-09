«Сила духа, которая приносит победу»: Путин о народной поддержке участников СВО

Вся страна гордится смелостью и решительностью российских солдат.

Участников специальной военной операции (СВО) поддерживает вся страна. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в честь 80-летия Великой Победы на Красной Площади в Москве.

«Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что самые свирепые и беспощадные удары врага во время Великой Отечественной войны принял на себя Советский Союз. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, были вынуждены взять в руки оружие и вступить в смертельную схватку на всех высотах, плацдармах и рубежах. Их отвага принесла антигитлеровской коалиции победу во Второй Мировой войне.

«Определили исход всей Второй Мировой войны. Безоговорочными победами в крупнейших битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и на Днепре, мужеством защитников Беларуси, которые первыми встретили врага», — заключил президент.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова призвала празднующих 9 Мая украинцев не сдаваться.