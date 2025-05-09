«За вами ваше поколение»: Захарова призвала празднующих 9 Мая украинцев не сдаваться

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 434 0

Захарова пожелала празднующим 9 Мая украинцам не сдаваться в борьбе за будущее

Захарова пожелала празднующим 9 Мая украинцам не сдаваться в борьбе за будущее

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Тема:
День Победы 9 Мая

В Незалежной ветераны ВОВ не могут петь песни о Великой Победе на русском языке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала украинцев и молдаван, празднующих 9 Мая «за закрытыми ставнями», не сдаваться.

«Не сдавайтесь. Не сдавайтесь, потому что за вами ваше поколение. Просто откройте ваши фотоальбомы, посмотрите глаза в глаза вашим предкам, вашим дедам, прадедам, вашим бабушкам, прабабушкам. Вспомните, как они встали на защиту мира, как они самоотверженно боролись — кто-то на передовой на фронте, кто-то в тылу», — сказала в интервью ТАСС.

Дипломат призвала украинцев и молдаван, которые почитают подвиг советских военных, оставаться сильными и найти энергию, чтобы отстаивать истину.

Захарова отметила, что на Украине ветераны ВОВ должны носить медали на внутренней стороне пиджаков. Им нельзя петь песни о Победе на русском и носить символику Георгиевской ленты, поскольку за это могут убить. И некоторые продолжают это делать, несмотря на опасность, совершая самоотверженный подвиг. Вместе с тем, дипломат раскритиковала власти Украины за такой беспредел.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня.

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